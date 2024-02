Raffica di controlli nelle aree calde della movida a Palermo: fioccano multe per 13 mila euro

Nuova raffica di controlli nelle zone calde della movida: dalla Vucciria al salotto «buono» via Isidoro La Lumia, dove a dicembre scorso si vissero minuti di follia totale, tra urla, colpi di pistola , spintoni, calci e pugni .

I controlli nell’ambito del protocollo «Alto impatto», che hanno coinvolto polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili e personale dell'Asp hanno portato a sanzioni per quasi 13 mila euro e alla scoperta di irregolarità all'interno di tre locali.

Numerosi i posto di blocco nelle aree più affollate della movida, a volte sfociata in malamovida. Setacciate via Pannieri, vicolo Mezzani, via dei Frangiai, via Argenteria, via Coltellieri, via Quintino Sella, via Corleo e le piazza Don Sturzo e Nascè.

L’obiettivo dei controlli è quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati e nei punti di aggregazione, con lo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità che incida negativamente sui livelli di sicurezza.