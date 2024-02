Movida a Palermo, lotta all'alcol: controlli in strada vicino al Country e lungo la circonvallazione dello Zen

I posti di blocco per gli automobilisti sono stati effettuati nelle vie Quintino Sella, Simone Corleo e Filippo Turati, e nelle piazze Nascè e Don Sturzo. per quanto riguarda il centro città. Sono tutte zone che gravitano attorno alla via La Lumia. Altri posti di blocco in viale dell’Olimpo e in piazza Castelforte, dove si trova il Country, e nel viale Sandro Pertini, strada a doppia carreggiata che costeggia lo Zen. Particolare attenzione, sottolineano le forze dell’ordine, è stata rivolta alla prevenzione e alla repressione dell’abuso di sostanza alcoliche .

Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida controlli capillari sono stati effettuati alla Vucciria, in piazza Caracciolo e nelle vie limitrofe, come via Pannieri, vicolo Mezzani, via dei Frangiai, via Argenteria, via Coltellieri. Sono stati visitati diversi pubblici esercizi per verificare se fossero in possesso dei requisiti di legge. In un esercizio commerciale della Vucciria è stato riscontrato il mancato rispetto della normativa relativa all’autocontrollo Haccp. Sono in corso accertamenti circa la staticità strutturale del tetto. L’attività commerciale è stata sottoposta a sequestro amministrativo e penale.

Il comunicato della questura spiega che «sono stati condotti mirati servizi ad assetto interforze con finalità di prevenzione e contrasto, non solo delle manifestazioni di criminalità diffusa, ma anche di tutti quei fenomeni e condotte improntate all’illegalità, incidenti sulla percezione di sicurezza, in modo da contemperare e garantire le esigenze e le legittime aspettative tanto dei residenti quanto degli esercenti e dei loro clienti». Da qui la decisione di controllare, prosegue la nota, «le aree più esposte a fenomeni di degrado ovvero più frequentemente teatro di condotte costituenti reato e contrastanti con le regole di civile convivenza sia è stata posta verso i luoghi di maggior richiamo e aggregazione, dove sono solite riunirsi persone che assumono comportamenti molesti e rissosi, per lo più, derivanti dall’abuso di bevande alcoliche».