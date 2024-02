Palermitana muore in un incidente a Verona, era marketing manager al Teatro Salieri: «Sei andata via troppo presto»

Organizzava progetti di educazione musicale e culturale, a Legnago, in provincia di Verona, la conoscevano in tanti ed era molto apprezzata per il suo lavoro al Teatro Salieri, di cui era la marketing manager. Nicoletta Maria Ferrara, 33 anni, aveva lasciato la sua città, Palermo, per andare a vivere in Veneto. Ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio sull'autostrada A4: dopo lo scontro con un altro mezzo è uscita di strada e la sua auto si è ribaltata.

In seguito al violentissimo impatto è stata sbalzata dall'abitacolo, riportando ferite che si sono rivelate fatali. Chi l'aveva conosciuta in Veneto e gli amici di sempre che si trovano in Sicilia, sono increduli e sconvolti per ciò che le è accaduto e in queste ore condividono il proprio cordoglio sui social: «Ci mancherai moltissimo, il tuo entusiasmo e la tua positività, la tua competenza e tua simpatia, caro il mio angelo è troppo presto», scrive Gabriella.