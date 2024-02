Incidente mortale a Verona, perde la vita una palermitana di 33 anni

Ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Verona una donna palermitana di 33 anni. Il tragico scontro ha coinvolto due mezzi sull'autostrada A4, tra i caselli di Soave e Verona est. È successo poco prima della mezzanotte in direzione di Milano e, secondo una prima ricostruzione, la prima auto tamponata è uscita di strada, per poi ribaltarsi.

Al volante c'era proprio la palermitana, che in seguito al violentissimo impatto è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è finita sull'asfalto. Per lei i sanitari del 118 arrivati sul psoto non hanno potuto fare nulla: i traumi e le ferite interne non le hanno lasciato scampo e non è rimasto che accertare il decesso. Il conducente dell’altra auto, ferito in modo non grave, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di San Bonifacio.

Dopo il primo scontro tra le due auto, altri mezzi sarebbero rimasti coinvolti, seppur in modo lieve, nell’incidente, la ricostruzione della dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale che sul posto ha effettuato i rilievi. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, si sono formate lunghe code. La circolazione è tornata alla normalità dopo la rimozione dei veicoli dalla carreggiata, per entrambe le auto è stato disposto il sequestro.