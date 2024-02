Palermo, arrestato per l’aggressione agli agenti di polizia municipale alla Vucciria: c'è anche un ricercato

Scattano 4 misure cautelari per l’aggressione agli agenti della polizia municipale nel quartiere della Vucciria, a Palermo. La Procura ha delegato la squadra mobile di Palermo per l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di quattro indagati ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali pluriaggravate in concorso. In particolare, per due di loro, è stata disposta la custodia in carcere, per gli altri due l’obbligo di dimora. Uno dei due da arrestare però è ricercato.

L’indagine ha preso le mosse da una brutale aggressione avvenuta la notte del 25 novembre scorso. Un un gruppo di giovani si è scagliato contro il personale della polizia municipale nei pressi di via dei Chiavettieri. I vigili urbani sono stati fatti bersaglio di frasi ingiuriose, minacce e violenze, anche mediante bottiglie di vetro, riportando lesioni personali. La polizia ha ricostruito le varie fasi dell’aggressione, identificando i quattro e segnalandoli all’autorità giudiziaria. Ma un di loro al momento non è stato trovato.