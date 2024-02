Palermo, la ragazza stuprata al Foro Italico: «Orribile quanto avvenuto a Catania, ho rivissuto quel momento»

Sono tanti e spesso contrastanti i sentimenti che agitano Asia, la giovane palermitana che ha vissuto la stessa terribile esperienza della tredicenne vittima di una violenza di gruppo nella Villa Bellini di Catania. E anche in questo caso, come la notte del 7 luglio scorso al Foro Italico di Palermo, il gruppo di aguzzini era composto da sette giovanissimi, alcuni dei quali minorenni. «Quando ho saputo la notizia è stato come rivivere quello che mi era accaduto. So bene quello che si prova - spiega all’Ansa attraverso il suo legale, l’avvocato Carla Garofalo - perché l’ho vissuto sulla mia pelle. Non passa giorno senza che io ripensi a quella notte maledetta...».

Esprime «dolore e comprensione» per quella ragazza di 13 anni che, come lei, è stata violentata dal branco, invita a trattare queste vicende «con il massimo rispetto» ma lancia anche l’accusa di essere stata dipinta, come accade spesso in questi casi, come una poco di buono «una che se le è andata a cercare».

Ma Asia, che all’epoca dei fatti aveva 19 anni, sottolinea anche di essere stata sottoposta a quello che definisce un vero e proprio «linciaggio» attraverso i social e la stampa. «Sulla mia vicenda - dice - sono state scritte cose non vere. Hanno cercato di infangarmi, di farmi passare per una ragazza facile che se le è andata a cercare. Non posso uscire da casa perché vengo insultata per strada. La gente non si rende conto che non si tratta di una telenovela ma della vita di una persona che viene distrutta».

Asia, dopo essere stata ospitata per qualche tempo in una comunità protetta lontano da Palermo, è tornata a vivere con la sua famiglia. Non ha esitato a mostrarsi anche in tv e sui social, per denunciare gli autori di quella violenza di gruppo. Ma adesso confessa di essere stanca delle continue illazioni nei suoi confronti e delle accuse lanciate dai legali dei sette ragazzi, attraverso una consolidata strategia processuale adottata in questi casi: «Lei era consenziente».