Palermo, l'aggressione ai buttafuori del Country: misure cautelari per quattro minorenni

Misure cautelari per quattro minorenni, di età compresa tra 16 e 17 anni, per un'aggressione ai buttafuori della discoteca Country di Palermo. Nelle prime ore di oggi la polizia ha dato corso all’esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal gip presso il tribunale per i minorenni del capoluogo siciliano, su richiesta della procura per i Minorenni. I giovani sono indagati per reato di tentata estorsione aggravata (ex art. 110- 629 cp). Per tre minori è stata disposta la misura cautelare del collocamento in idonea comunità, mentre per uno è stata disposta la misura cautelare della permanenza in casa, prescrivendo allo stesso di non allontanarsi.

Il provvedimento è il risultato di mirate indagini, condotte dal personale del commissariato di San Lorenzo, a seguito della denuncia proposta dal titolare della discoteca Country di Palermo, nella quale si esponeva che nella notte tra il 25 e il 26 novembre 2023 un gruppo di persone aveva preteso, con violenza e minaccia agli addetti alla vigilanza, di entrare nel locale senza il pagamento del biglietto.