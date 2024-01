Aggressioni in discoteca a Palermo, daspo Willy per 5 giovani

Il questore di Palermo ha emesso un provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, cd «Daspo Willy», nei confronti di 5 palermitani, di cui tre minorenni, che si sarebbero resi responsabili di gravi condotte che hanno turbato la sicurezza pubblica.

La misura di prevenzione trae origine da un episodio di aggressione, risalente allo scorso anno, perpetrata ai danni di personale addetto alla sicurezza della discoteca «Siddartha Country Club» da parte di un gruppo di avventori che aveva cercato di introdursi abusivamente all’interno dei locali della discoteca. I fatti si sono verificati il 26 novembre quando un gruppo di giovani si presentava all’ingresso del citato locale intimando fin da subito con violenza e minaccia al personale preposto alla sicurezza, di accedere senza pagare il biglietto. I giovani hanno aggredito gli addetti con spintoni, calci e pugni all’indirizzo degli addetti alla sicurezza e tentavano di forzare una porta di sicurezza del locale danneggiandone la maniglia, mentre altri, al fine di garantirsi l’accesso, lanciavano alcune transenne in metallo contro gli addetti all’ingresso. Tali comportamenti hanno messo a repentaglio l’incolumità fisica anche dei numerosi astanti, ordinatamente in fila in attesa di accedere regolarmente e non degeneravano ulteriormente grazie all’efficace intervento delle forze di polizia. Il provvedimento è scattato nei confronti di 5 giovani di età compresa tra 16 e 37 anni.