Palermo, Marzia Sabella: «La mafia è tornata a gestire il traffico di droga»

La droga arriva in Sicilia principalmente via mare, in quantità sempre più abbondanti, attraverso i cargo che la scaricano in acqua debitamente imballata per evitare infiltrazioni. Il compito di recuperarla è poi affidato a pescherecci che, seguendo i dati del gps satellitare montato sul carico, trovano i pacchetti galleggianti e li issano a bordo prima di consegnargli sulla terraferma ai complici che devono smistare la sostanza stupefacente nelle varie piazze di spaccio. A luglio la guardia di finanza, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, era riuscita a realizzare uno dei più grandi sequestri di sempre bloccando oltre 5 tonnellate di cocaina che, dopo il trasferimento dalla nave madre, viaggiavano a bordo di un’imbarcazione proveniente dalle coste calabresi. Un’indicazione geografica, per niente casuale, che dimostra quanto stretti siano gli interessi che uniscono la mafia e la ‘ndrangheta. Una collaborazione che, negli ultimi tempi, ha ripreso vigore, come spiega Marzia Sabella, procuratore aggiunto di Palermo, da sempre impegnata sul fronte della lotta a Cosa Nostra dall’arresto del superlatitante Bernardo Provenzano alla caccia ai patrimoni della criminalità organizzata.

«Una volta c’erano i corrieri che ingerivano gli ovuli pieni di droga, oggi il loro numero è limitato perché ormai i trafficanti sfruttano sistemi totalmente diversi rispetto al passato visto che i carichi da trasportare sono più grossi. Per le comunicazioni utilizzano telefoni criptati che rendono complicata la loro intercettazione mentre la nave madre che scarica la droga in mare per poi farla riprendere dai pescherecci, più piccoli e quindi difficili da localizzare, è un altro metodo per sfuggire ai controlli. Per fortuna siamo attrezzati e praticamente ogni settimana riusciamo a togliere molta droga dal mercato grazie anche alle segnalazioni che ci scambiamo con le altre procure italiane. I risultati sono evidenti ma occorrerebbe uno sforzo massiccio per potenziare gli organici: servono più magistrati e forze dell’ordine da schierare in campo per condurre operazioni significative tali da mettere in ginocchio gli affari della criminalità organizzata».