A Carini il clan aveva il controllo totale sullo spaccio di droga

I boss e i loro sodali si erano fatti più prudenti ma non avevano mai interrotto i loro affari. Anzi, si erano fatti anche più fiorenti con i vertici dell’organizzazione a crearsi una sorta di «schermatura» che li aiutasse a restare fuori dai pericolosi potenziali di arresti in flagranza. Tra dialoghi convenzionali e spesso criptati, Giuseppe Passalacqua ha continuato a gestire in totale autonomia e in «esclusiva» le piazze dello spaccio di Carini. Ma il suo impero si è andato via via sgretolando.

Prima a luglio del 2022 aveva visto finire in manette il boss Giuseppe Lo Duca, finito nella rete insieme al suo «amico» Salvatore Ferrigno che sperava con l'appoggio della mafia di scalare uno scranno all'Assemblea regionale siciliana. Poi è toccato proprio a Passalacqua finire dietro le sbarre nel blitz di martedì scorso dei carabinieri che ha scoperchiato una presunta organizzazione mafiosa dedita alla gestione abusiva di una condotta idrica pubblica, al traffico di droga, all'usura e alle estorsioni. Con lui è finita la libertà anche del boss emergente John Pipitone, dell'imprenditore Salvatore Abbate, e di Salvatore e Vincenzo Vallelunga (solo quest'ultimo ai domiciliari, ndr).