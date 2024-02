L'interminabile scia di roghi notturni: a fuoco l'autocarro di un ambulante a Partinico e un'auto a Borgetto

Le fiamme hanno danneggiato un autocarro di proprietà di un venditore ambulante, in via Tenente Filippo Testa, a Partinico, e un’auto a Borgetto, in via Pio. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco. I tecnici, insieme a carabinieri e polizia, stanno valutante le cause dei due incendi. Nelle ultime settimane, nel comprensorio del Palermitano, sono andate a fuoco diverse auto.