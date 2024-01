Partinico, incendiato il portone di casa di una donna

È stato dato alle fiamme il portone di un’abitazione questa notte a Partinico nel palermitano in via Barranca, strada a pochi passi dall’istituto superiore Ipsia Corbino. In casa in quel momento non c’era nessuno. L’appartamento è abitato da una donna. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche gli agenti di polizia di Stato che hanno avviato le indagini.