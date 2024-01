Notte di fuoco e paura a Partinico: due furgoni e un'auto in fiamme in via Ragona

Un'altra notte di fuoco a Partinico. Dopo i raid messi a segno negli scorsi mesi, torna la paura tra le strade della cittadina, dove tre mezzi sono andati in fiamme. È successo in via Ragona, dove sono andati distrutti due furgoni e un'auto. L'incendio si è diffuso rapidamente e ha provocato momenti di paura tra i residenti della zona che hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha domato il rogo ed evitato che le fiamme raggiungessero altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

In via Ragona sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell'incendio: c'è il sospetto che sia doloso, ma sono in corso tutti gli accertamenti. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per ricostruire quanto accaduto.

Un mese fa, a Partinico, si è verificato l'ennesimo attentato incendiario: nel giro di poco tempo il titolare di un panificio di via Matteotti è stato preso di mira due volte. Qualcuno ha dato fuoco a un'auto e a un furgone in uso all'attività commerciale. I due mezzi erano posteggiati l’uno accanto all’altro, il rogo è stato di proporzioni devastanti. Dei due veicoli non è rimasto quasi nulla: i vigili del fuoco, nonostante il tempestivo intervento, non hanno potuto evitare la distruzione dei veicoli.