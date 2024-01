Palermo, l'incidente con tre feriti: dopo lo scontro è scoppiata una rissa

L’incidente di stanotte (fra 30 e 31 gennaio) a Palermo, all’incrocio fra via Leonardo da Vinci e via Uditore, è finito in rissa. Lo scontro ha provocato tre feriti. Due le auto coinvolte, una Peugeot 207 e una Fiat Idea. Sono intervenuti poliziotti, vigili urbani e vigili del fuoco. Qualcuno è intervenuto sul luogo dell’incidente e ha picchiato uno degli automobilisti coinvolti. I due conducenti, di 21 e 31 anni, e una passeggera di 32 sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia, ma le loro condizioni non sono gravi. Indagini sono in corso per accertare chi ha preso parte alla rissa.