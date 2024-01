Palermo, scontro tra due auto in via Leonardo da Vinci: un ferito e una vettura in fiamme

Ancora un incidente stradale a Palermo, con un ferito in ospedale. Lo sontro tra due auto è avvenuto ieri sera in via Leonardo da Vinci, non lontano a Borgo Nuovo: l'impatto è stato fortissimo, tanto che una delle due auto, una Opel, è andata a fuoco e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere il rogo.

Uno dei due automobilisti è stato trasportato in ospedale al Cervello, non è in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito dal personale dell'infortunistica della polizia municipale, a causare il frontale sarebbe stata una manovra azzardata da parte di uno dei due mezzi, oltre all'alta velocità. I vigili hanno comunque effettuato tutti i rilievi del caso e stanno continuando le indagini.