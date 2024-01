Palermo, ancora cumuli di rifiuti alla Zisa e alla Stazione: in centro differenziata a rilento

In alcune zone Palermo è di nuovo sommersa dalla spazzatura. Non si assiste alla grave situazione del periodo delle festività natalizie ma tornano le discariche a cielo aperto. E anche la raccolta differenziata, in pieno centro, procede a singhiozzo.

In via Goethe, a pochi passi dal palazzo di giustizia e dal Teatro Politeama, montagne di cartone e vetro hanno invaso gli angoli delle strade e fuori dai portoni rimangono i sacchetti mai raccolti dagli operatori della Rap, la società partecipata che gestisce i rifiuti in città. Mentre in via Guglielmo Marconi, ai piedi dei cestini getta carta, fanno capolino sacchi di immondizia abbandonati lì da residenti o dai cosiddetti "pendolari del sacchetto".

Cumuli anche tra le strade della Zisa: «Non si vede un operatore da circa 5 giorni - raccontano alcuni residenti - siamo nuovamente sommersi. È vergognoso». E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: i cumuli si formano perfino ai piedi della scuola elementare Colozza in via Imera, mentre in via Albimonte i rifiuti ordinari si mescolano ai classici abbandoni. Materassi e carcasse di elettrodomestici si celano dietro ai cassonetti, ormai colmi, impedendo ai passanti di camminare e costringendoli ad attraversare la strada.