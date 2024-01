Palermo, cumuli di rifiuti e cattivi odori: così Bonagia si risveglia invasa dalla spazzatura

Il quartiere di Bonagia, a Palermo, questa mattina si è svegliato invaso dai rifiuti. Una cartolina molto colorata da sacchetti di plastica di ogni sorta ma non certo edificante né di buon augurio per il nuovo anno. L’emergenza rifiuti in città è scoppiata proprio durante le festività natalizie e adesso la Rap (società partecipata che gestisce i rifiuti del capoluogo) fa fatica a recuperare l’arretrato. Durante le giornate di Natale ad essere attivi, infatti, erano soltanto il 50% degli operatori della Rap, una condizione che di fatto ha mandato gambe all’aria il piano di raccolta.

Nei giorni scorsi la città è stata anche invasa dalla puzza di bruciato oltre che dall’immondizia per i cumuli di rifiuti che sono stati dati alle fiamme dai cittadini esasperati. I roghi avevano interessato più strade e rioni della città e i vigili del fuoco erano stati costretti ad una corsa contro il tempo per evitare danni alle auto parcheggiate vicino ai cassonetti stracolmi di spazzatura.