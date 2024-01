Palermo, restituiti parte dei regali rubati ai bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia del Civico

Una parte dei regali rubati ai bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Civico di Palermo lo scorso 5 gennaio è stata restituita al direttore dell'unità operativa, Paolo D'Angelo.

Due dei dieci tablet, il monitor holter pressorio portatile e due delle tre bilance donate al reparto, più alcuni regali che il primario della struttura aveva conservato nella sua stanza, in attesa di consegnarli ai suoi collaboratori, sono stati riconsegnati, questa mattina, nei locali del commissariato di polizia di Porta Nuova.

Gli agenti, immediatamente, hanno riportato i doni presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Civico di Palermo il cui direttore dell'unità operativa Paolo D'Angelo, ha voluto esprimere riconoscimento a chi in questi giorni ha lavorato per il ritrovamento: «Un sincero ringraziamento agli agenti del Commissariato Porta Nuova per l’impegno e per la sollecitudine con cui hanno condotto l’indagine», ha detto.

Continuano ad essere in corso le indagini nel tentativo di recuperare tutta la refurtiva e giungere all'autore del gesto.