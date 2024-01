Palermo, addio all'avvocato Santi Magazzù: "Una dolorosa perdita"

Lutto nel mondo dell'avvocatura palermitana. È morto l'avvocato Santi Magazzù, molto conosciuto a Palermo. "È mancato Santi Magazzù - scrive l'avvocato Massimo Motisi pubblicando una foto con il collega, in occasione della consegna per la medaglia d'oro per i cinquant'anni dell'avvocatura -. Una dolorosa perdita per il Foro palermitano che perde un grande Signore, Uomo e Professionista".

"A lui ero legato fin da ragazzo in quanto papà dei colleghi e amici fraterni Alessandra e Salvatore. Con lui ho condiviso importanti impegni professionali, ricevendo preziosissimi consigli umani e professionali che porterò sempre nel cuore. Due anni orsono ho avuto l’onore ed il privilegio di consegnargli la medaglia d’oro per i cinquanta anni di avvocatura. Condoglianze alla moglie, ai figli, a Gianluigi Mangione, agli amati nipoti ed ai colleghi di studio".