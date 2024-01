Termini Imerese, è morto a 92 anni l'avvocato Ignazio Mormino

È morto a 92 anni l’avvocato Ignazio Mormino. È stato uno dei figli migliori della città di Termini Imerese. Ha vissuto una vita sobria, riservata e dedita alla famiglia e alla professione forense, guida e ragione della sua esistenza.

Stimato e riconosciuto, ha esercitato la professione di avvocato per circa 60 anni. Cassazionista e civilista di grande spessore e assoluta qualità. Figlio d’arte: il padre, Salvatore Mormino, lo aveva indirizzato alla professione e inserito nel suo prestigioso studio. Maggiore di cinque figli: Nino, Letizia, Aldo e Liliana i fratelli. Ignazio, Nino e Aldo hanno seguito tutti le orme del padre con grande impegno e assoluto profitto. Nino, avvocato penalista, è stato anche parlamentare di Forza Italia.

Una carriera professionale, quella di Ignazio, di assoluto valore e riconoscimento. Lascia una eredità importante, professionale e umana. Per tanti è stato un maestro. Lo testimonia un post su Facebook: «Sei andato via, avvocato Ignazio Mormino, in silenzio, maestro generoso e attento. Uomo di altri tempi - scrive l'avvocato Anna Galioto sul suo profilo Facebook - che hai creduto in me per primo e mi hai sempre sostenuta. Grazie, avvocato Ignazio… Ti voglio bene». I funerali saranno celebrati, dall’arciprete don Antonio Todaro, oggi (martedì 10 gennaio) alle 15 presso la chiesa madre San Nicola di Bari di Termini Imerese.