Palermo, l'uomo accoltellato ha raggiunto con le proprie gambe l'auto medica che lo ha portato in ospedale

La violenza a Palermo torna a esplodere nel fine settimana e nella borgata di Partanna Mondello un uomo di 32 anni viene accoltellato dopo avere scoperto un gruppo di ragazzini che stavano per rubare la sua bici. Ieri pomeriggio (come scrive Virgilio Fagone sull'articolo del Giornale di Sicilia oggi in edicola) G.G. ha incrociato i ladri in via Alete ed è intervenuto nel tentativo di metterli in fuga, ma per tutta risposta è stato affrontato a muso duro e colpito a coltellate alla spalla sinistra e all’addome. Rimasto ferito, è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia da un’auto medica, che, come si vede nell’immagine che pubblichiamo sopra, ha raggiunto con le proprie gambe. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma se l'è vista brutta a causa della furia della banda. Del caso è stata informata la polizia, che si è subito messa al lavoro per individuare il gruppetto e ricostruire la vicenda in ogni dettaglio.

Un episodio stigmatizzato dal consigliere comunale Ottavio Zacco, che ieri ha espresso «vicinanza alla famiglia del ferito, per fortuna non in pericolo di vita. Oggi più che mai bisogna aumentare il controllo del territorio e riaprire i centri educativi. Giusto per precisare, nella via dove è stato aggredito questo bravissimo ragazzo non ci sono locali e non c’è movida. Per molti la vita non ha più valore». Già, come dimostrano i tragici casi delle ultimi settimane e la lunga lista di violenze tra i giovani.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola, nella foto l’uomo ferito (col maglione chiaro) con i soccorritori