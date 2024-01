Palermo, cerca di mettere in fuga i ladri ma viene accerchiato dal branco e accoltellato

Un uomo di 31 anni è stato accoltellato questo pomeriggio a Palermo in via Alete, a Partanna Mondello. La vittima sarebbe stata aggredita da alcuni ragazzini che l’hanno colpita al torace.

Secondo quanto è stato ricostruito l'uomo è intervenuto nel tentativo di mettere in fuga i ragazzini che stavano rubando una bicicletta, ma per tutta risposta è stato accoltellato. Uno di loro ha estratto il coltello che teneva in tasca e ha colpito l'uomo di alla spalla e al torace. .L'uomo, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia per essere medicato e non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono condotte dalla polizia che avrebbe già identificato gli aggressori.