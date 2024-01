Il vento fa crollare un ponteggio a Misilmeri

A causa del maltempo e del forte vento un ponteggio è caduto a Misilmeri in via L20. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e i carabinieri. In quel momento non passava nessuno e non si sono registrati feriti.

Per tutto il giorno i vigili del fuoco sono stati impegnati nella rimozione di altri alberi caduti nella zona di Tommaso Natale, Sferracavallo, Partanna Mondello e Mondello a Palermo. Sono stati impegnati anche i tecnici comunali del settore verde e giardini.