Palermo, grosso ramo di un albero cade sopra un'auto in via Garzilli

Un grosso ramo di un albero è caduto nelle scorse ore in via Garzilli a Palermo. Il tronco, dalle notevoli dimensioni, è precipitato sopra ad un'auto, una Polo di colore nero, che era regolarmente parcheggiata all'altezza del civico 26.

Fortunatamente nel momento in cui è avvenuto il crollo nessuno era presente dentro l'autovettura e non c'erano passanti. Della rimozione del grosso ramo e della messa in sicurezza della zona si è occupato il settore Verde del Comune di Palermo e gli operai della Reset. L'autovettura è rimasta seriamente danneggiata.

Non è la prima volta che a Palermo si verificano crolli di grandi arbusti o rami che provocano danni. L'ultimo, il 27 dicembre, all’interno del Giardino Inglese, denominato parco Piersanti Mattarella, a Palermo. Non è la prima volta che in città

Il grosso albero, che si trovava in un'aiuola vicino alla cancellata che delimita la villa da via Libertà, si è spezzato ed è crollato. La caduta è stata attutita dalla stessa ringhiera verde.