Palermo, un grosso albero è crollato al Giardino Inglese: nessun ferito

Un grosso albero è caduto nelle scorse ore all’interno del Giardino Inglese, denominato parco Piersanti Mattarella, a Palermo. Non è la prima volta che in città si verificano crolli di grandi arbusti che provocano danni.

Il grosso albero, che si trovava in un'aiuola vicino alla cancellata che delimita la villa da via Libertà, si è spezzato ed è crollato. La caduta, come si vede dalla foto pubblicata su Facebook dall'associazione "Progetto Città", è stata attutita dalla stessa ringhiera verde. Già questa mattina gli operai del settore Verde del Comune di Palermo, insieme ai colleghi della Reset, sono al lavoro per la rimozione. Fortunatamente non vi sono stati feriti.

L’albero che è caduto a pochi passi dall’ingresso del giardino non ha provocato feriti. All'interno del parco, già da diversi mesi, sono in corso lavori di restauro finanziati dal Pnrr.