Capaci, i botti scatenano un incendio su un balcone mentre i proprietari sono fuori

Un incendio è divampato a Capaci, nell’hinterland palermitano, in un condominio di via Libertà. Colpa dei botti di Capodanno. Ha preso fuoco il balcone di un appartamento al primo piano, mentre gli inquilini erano fuori a festeggiare l’inizio dell’anno.

È intervenuto un ispettore di polizia in servizio alla questura di Vibo Valentia, che si è arrampicato per i balconi ed è riuscito a spegnere il fuoco con dei tappeti che ha trovato stesi. Nello spegnimento è stato aiutato dal fratello, volontario dei vigili del fuoco di Gardolo. L’ispettore è rimasto lì, in attesa dei vigili del fuoco e del proprietario. Il proprietario dell’appartamento e i residenti hanno ringraziato l’agente di polizia per il suo coraggio. «Io e la mia famiglia ringraziamo personalmente i due fratelli - dice il proprietario - per quello che hanno fatto ieri notte. Hanno dimostrato grande sacrificio, dedizione al lavoro e un immenso spirito di iniziativa e volontà di aiutare il prossimo. Due grandissime persone, un esempio».