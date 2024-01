Capaci, il coraggio dei fratelli che hanno spento l'incendio in un appartamento: arrivano ringraziamenti ed encomi

Stavano passando la notte di San Silvestro con la famiglia in una palazzina di via Libertà, a Capaci, quando ha preso fuoco il balcone di un appartamento al primo piano. Protagonisti della storia tre fratelli, fratelli Giuseppe, Matteo e Roberto Giammona. Il primo è un ispettore di polizia in servizio a Vibo Valentia, Roberto un vigile del fuoco volontario di Gardolo, frazione di Trento. Giuseppe, arrampicandosi fino al balcone, ha poi spento le fiamme soffocandole con i panni e gli stracci stesi. Roberto invece ha messo in sicurezza la zona, in attesa dell’arrivo del vigili del fuoco.

Il proprietario dell’appartamento, Leandro Argento, ha scritto lettere di ringraziamento. «Un grandissimo esempio di valori come sacrificio, prontezza e attitudine verso l'aiuto del prossimo», ha affermato Argento, spiegando che nessun membro della sua famiglia era presente in casa, quando è scoppiato l’incendio, non si sa ancora se causato dai petardi o da un cortocircuito.

«Il direttivo del corpo di Gardolo è orgoglioso dello spirito di altruismo dimostrato da Roberto anche mentre libero dal servizio, spirito che contraddistingue i vigili del fuoco», ha affermato il comandante dei vigili del fuoco volontari di Gardolo, Tiziano Pojer, in una nota.