Palermo, rimosso l'albero di Natale al Politeama: «Ragioni di sicurezza per il concerto di Elodie»

«L’albero è stato momentaneamente rimosso per ragioni di pubblica sicurezza legate allo spettacolo del 31 dicembre». Così l’assessore comunale di Palermo con delega alla polizia municipale Maurizio Carta ha spiegato le ragioni della sparizione dell’albero natalizio in piazza Ruggero Settimo, davanti al Teatro Politeama.

L’assemblaggio del palco va avanti e così anche i preparativi per la sicurezza: «Dalla questura - spiega Carta - hanno comunicato che la presenza dell’albero avrebbe potuto costituire un ostacolo in caso di intervento. Le dimensioni importanti avrebbero potuto limitare e ridurre la velocità di intervento e anche sotto il profilo della visibilità e della fruizione dell’evento l’albero avrebbe costituito un piccolo problema».

L’assessore ha poi ricordato ancora una volta quello che sarà il piano sicurezza: «Il capodanno è una festa - ha detto - e in quanto tale per essere vissuta con la giusta atmosfera e spensieratezza c’è bisogno di un sentimento di sicurezza evidente. Avremo 150 steward che controlleranno gli ingressi, un grande spiegamento di forze dell’ordine, vigili del fuoco e sanitari che saranno pronti ad intervenire qualora ce ne fosse bisogno» E lancia un appello: «Confido molto nel sentimento di festa dei palermitani - ha sottolineato - so che chi verrà in piazza lo farà perché mosso dal volere godere dei grandi spettacoli e del concerto di Elodie in piena tranquillità e nel giusto divertimento».