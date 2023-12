La tragedia di via Ausonia a Palermo, un parente: «Un giorno il tuo bimbo saprà che il suo papà era un eroe»

«Eravamo tutti pronti per vederci e festeggiare insieme, come sempre. Ultime ore prima delle nostre grandi riunioni di famiglia dove tutti i cuginetti avrebbero giocato e fatto festa finalmente, e invece...». Sono le parole piene di dolore di un familiare del docente di Ingegneria di trentotto anni che ha perso la vita dopo essere precipitato da un balcone a Palermo, insieme al figlio di quattro anni.

Un messaggio straziante, lasciato sui social dopo la tragedia avvenuta in via Ausonia la vigilia di Natale, quando tutti si sarebbero riuniti, come ogni anno. Il bambino è ricoverato all'ospedale Di Cristina, dove ha chiesto più volte del padre: non sa che è morto. Il piccolo, dopo essere stato ricoverato in Rianimazione per un periodo di osservazione, è stato trasferito in un reparto di degenza.

«Un cugino, un fratello, un figlio che tutti vorrebbero - si legge ancora - e non per ultimo un padre, un magnifico papà che come tale ci ha lasciato, facendo ciò che un genitore dovrebbe fare tutti i giorni, proteggere la vita del suo piccolo al costo della sua. E tu l'hai fatto! Il piccolo oggi è ancora qui perché tu l'hai salvato, un giorno lui saprà che il suo papà era un Eroe. Ti vogliamo bene, ora e per sempre», conclude il messaggio.