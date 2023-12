Chiede del padre ma sarebbe illeso il bambino di 4 anni caduto da un balcone a Palermo, l'uomo deceduto per salvarlo

Continua a chiedere del padre ma le sue condizioni di salute sembrano buone. Il bambino di 4 anni di Palermo, precipitato ieri (24 dicembre) dal balcone di casa in via Ausonia, è ricoverato nel reparto di Pediatria dell'ospedale Cervello, il padre invece è morto.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio della vigilia di Natale, intorno alle 14.30, l'uomo, docente universitario di 38 anni della facoltà di Ingegneria, avrebbe tentato di salvare il figlio che si era affacciato da un balcone, ed entrambi sarebbero precipitati nel vuoto, finendo sulla tettoia di un ristorante sotto al palazzo. La caduta del bambino è stata attutita dai pannelli, che invece sono stati sfondati dal corpo dell'uomo, precipitato all'interno del locale.

Il bambino ricoverato in ospedale è vigile e la tac a cui è stato sottoposto non ha evidenziato gravi lesioni. Secondo quanto riferito da alcuni residenti il docente aveva perso la moglie - e madre del piccolo - qualche tempo fa. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i vigili del fuoco e la polizia che indaga sulla vicenda per ricostruire la dinamica dell’accaduto.