Palermo, incendio in via Guadagna: in fiamme una discarica con elettrodomestici vicino al ponte Bailey

Un'alta colonna di fumo nero e poi le fiamme in via Guadagna a Palermo. Un grosso incendio è stato appiccato a pochi metri dal ponte Bailey, dove si trovava una vera e propria discarica. Una montagna di sacchetti era circondata da rifiuti ingombranti: mobili, travi di legno, materassi e diversi elettrodomestici. Il rogo si è diffuso nel giro di pochi minuti e ha provocato una nube tossica che ha messo in allerta i residenti della zona.

Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Durante l'intervento si sono registrati rallentamenti al traffico.

Nelle ultime settimane gli incendi ai rifiuti si sono ripetuti sia in città che in provincia. Le fiamme sono divampate lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo tra Balestrate e Montelepre. Un altro rogo si è verificato a Cinisi, vicino alla scuola Meli. Vigili del fuoco impegnati anche per l’incendio di cumuli di spazzatura in corso Calatafimi e in via Paruta. La zona dello Zen è la più colpita, con ripetuti roghi alle discariche: qualche giorno fa anche un'abitazione al piano terra è stata minacciata dal fuoco appiccato a una discarica. Diversi interventi anche tra le strade del Villaggio Santa Rosalia.