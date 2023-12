Un'altra notte di rifiuti in fiamme allo Zen: cassonetti a fuoco anche al Villaggio Santa Rosalia

Incendi di rifiuti senza sosta allo Zen. Anche stanotte montagne di sacchetti sono state date alle fiamme, provocando alte nubi di fumo nero. Episodi che si ripetono da giorni e che rischiano di sfociare in una emergenza ambientale. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti tra i casermoni del quartiere a nord di Palermo e, nel dettaglio, hanno spento i roghi appiccati nelle vie Nicolò Pensabene, Rocky Marciano e Costante Girardengo, dove già cumuli di immondizia erano stati ridotti in cenere.

Negli scorsi giorni alcuni incendi sono anche stati appiccati contemporaneamente. Ma non solo allo Zen: cassonetti stracolmi di rifiuti sono stati dati alle fiamme tra le strade del Villaggio Santa Rosalia e in via Villagrazia. Un fenomeno che si ripete puntualmente in concomitanza con l'emergenza rifiuti in città: la raccolta parte della Rap è ancora una volta a rilento per problemi legati al sottodimensionamento dell’organico.

Da alcuni giorni sono partiti i doppi turni di raccolta, ma cumuli di immondizia si trovano ancora in diverse zone del capoluogo, soprattutto nei quartiere periferici, tra cui Bonagia e Brancaccio: anche qui, negli scorsi giorni, montagne di rifiuti sono stati incendiati.