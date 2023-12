Ladri in un bar del centro storico di Palermo, la titolare: «È il quarto assalto in un mese»

Il quarto furto nel giro di un mese. Il Gran Café Torino, nel centro storico di Palermo, ad angolo tra l’omonima strada e la via Roma, sembra l’oggetto dei desideri preferito dai malviventi che bazzicano la zona.

Questa notte (11 dicembre) il locale è stato ancora una volta obiettivo di una banda, che hanno forzato la porta d’ingresso dell’attività commerciale e portato via il registratore di cassa. Fortunatamente all’interno non vi erano soldi e i ladri sono rimasti a mani vuote: e così l'assalto si riduce al danno ingente per le tasche dei commercianti, costretti quasi mensilmente a esborsi considerevoli per poter rimettere in sesto le vetrine e le porte dei negozi.

«Questa notte - racconta la titolare del bistrot, Maria Teresa Macchiarella - abbiamo ricevuto l’ennesima visita di questi delinquenti per la quarta volta in un mese. Fortunatamente hanno portato via soltanto la cassa vuota. Negli scorsi episodi, invece, ci hanno sottratto i pc e i cellulari».

Oggi i lavori di ripristino dell’ingresso dell’attività e Macchiarella lancia un appello: «Siamo veramente stufi di subire tutto questo - si sfoga -, chiediamo aiuto alle istituzioni. Ci vuole più controllo del territorio».