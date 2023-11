Palermo, controlli in via dei Chiavettieri: in due locali tavolini non autorizzati, scattano le denunce

Anche nel corso dell’ultimo week-end, a Palermo, una nutrita squadra di forze di polizia ad assetto interforze ha presidiato le zone calde della movida cittadina, in centro ed anche in periferia. I servizi, riconducibili al protocollo di sicurezza denominato «Alto Impatto» hanno visto ancora una volta collaborare articolazioni di polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza, coadiuvati da vigili del fuoco, polizia municipale e personale dell’Asp.

Le squadre sono state impegnate alla Guadagna, in via Isidoro La Lumia e nella vicina piazza Sturzo, in piazza Magione, nella zona di piazza Sant’Anna e nella zona della Vucciria, in particolare in via dei Chiavettieri teatro dell’aggressione a due appartenenti della polizia municipale. Sono state recepite le linee guida dettate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, rivolgendo attenzione in particolare verso i luoghi di maggior richiamo e aggregazione, dove sono state registrate nel passato criticità legate per lo più all’abuso di bevande alcoliche. Controllati anche gli esercenti commerciali.

Nel corso dei servizi, sono stati effettuati accertamenti ispettivi in undici esercizi commerciali e sono state riscontrate irregolarità che hanno condotto a sanzioni il cui valore complessivo è di 31.800 euro. In due esercizi commerciali di via dei Chiavettieri sono state riscontrate identiche irregolarità di natura penale e amministrativa. Nello specifico, è stata riscontrata la violazione relativa all’occupazione di una porzione di suolo pubblico e la mancata conformità al regolamento sui dehors, la mancanza del manuale di autocontrollo Haccp, l’assenza del nulla osta della sovrintendenza ai beni culturali. In entrambi gli accertamenti due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per occupazione di suolo pubblico. In uno soltanto dei due esercizi è stata contestata l’assenza del previsto attestato di alimentarista. Queste mancanze hanno comportato sanzioni del valore di 6.500 euro. Nel corso dei controlli, in via dei Chiavettieri sono state identificate 30 persone, nove delle quali con precedenti di polizia.

Il personale della guardia di finanza, impegnato nei controlli fiscali, a seguito di un accertamento ispettivo presso un’attività commerciale di via Roma, ha elevato una sanzione amministrativa del valore di 500 euro per la mancata emissione scontrini fiscali. Al titolare di un altro esercizio sono state contestate due sanzioni amministrative per mancata trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro i dodici giorni, del valore di 800 euro euro. In un ulteriore esercizio è stata elevata una sanzione amministrativa del valore di 14.500 euro, poiché è stata accertata la presenza di due dipendenti senza regolare contratto di lavoro.

Al responsabile di un locale di via Isidoro La Lumia sono state contestate irregolarità connesse al previsto piano autocontrollo Haccp e l’omessa notifica della variazione Scia. Le sanzioni amministrative ammontano ad un importo pari a 4.000 euro.

Gravi inadempienze sono state riscontrate dalla polizia municipale in collaborazione con personale dell’Asp in due attività commerciali: assenza Scia esterna e carenza di requisiti igienico sanitarie. Comminate sanzioni pari a 4.600 euro.

Anche con riferimento all’ampio perimetro delle zone sottoposte a controllo, presidiato da un’adeguata «cornice» di forze dell’ordine, sono state identificate 281 persone, di cui 63 con precedenti di polizia, controllati 41 veicoli, elevate 9 sanzioni al codice della strada. Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e alla repressione di quei fenomeni connessi all’abuso di sostanza alcoliche. Con l’ausilio di etilometro della polizia municipale, sono stati effettuati posti di controllo in prossimità di note discoteche del quartiere San Lorenzo. Una persona è stato denunciata per guida in stato di ebrezza e ha subito il ritiro della patente.