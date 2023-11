Rubato un computer all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo

Dopo i raid al Policlinico di Palermo, la scorsa notte è stato messo a segno un furto all’ospedale Buccheri La Ferla, in via Messina Marine, sempre nel capoluogo siciliano. Qualcuno ha portato via un computer. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.