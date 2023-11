Allarme cinghiali in autostrada, automobilisti in pericolo e appelli sui social

Non è un problema nuovo, quello dei cinghiali in Sicilia, ma adesso arrivano, sui social e non solo, appelli da più parti perché stanno seriamente mettendo a rischio l'incolumità degli automobilisti. E non su strade periferiche e secondarie, ma anche sulle autostrade. Come la Messina-Palermo, ad esempio, dove soprattutto nel tratto che va dallo svincolo di Buonfornello a Tusa la presenza di questi animali, nelle scorse sere, ha messo a serio rischio la vita degli automobilisti. Con roventi polemiche sui social, come facilmente immaginabile.

In tanti che percorrono occasionalmente o giornalmente l'autostrada A20 da Tusa a Buonfornello hanno scritto nelle ultime ore su Facebook di prestare massima attenzione, cercando di moderare la velocità, per il fatto che sono stati segnalati in diversi punti dei cinghiali sulla carreggiata. Non ultimo un incidente è stato sfiorato vicino lo svincolo di Castelbuono, dove solo per un miracolo un automobilista è uscito indenne dopo una brusca manovra, effettuata per evitare un cinghiale gigante che era nel bel mezzo della carreggiata.

Problemi anche sulla Palermo-Agrigento, altra strada non proprio secondaria, dove all'altezza di Misilmeri un cinghiale è stato fotografato nella notte sul ciglio della strada.