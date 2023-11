Auto contro un cinghiale sulla Palermo-Messina: incidente allo svincolo di Castelbuono

Gli automobilisti hanno già lanciato l'allarme, ma i cinghiali sull'A20 continuano a smeinare la paura. Specialmente dopo l'incidente in cui è rimasta coinvolta una donna di Mistretta: poco prima dello svincolo di Castelbuono la sua auto è finita contro un cinghiale che si trovava sulla carreggiata.

L'automobilista non è riuscita a evitarlo, l'impatto è stato violento. Per lei soltanto tanta paura e qualche escoriazione, danni ingenti al mezzo. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Buonfornello e, per precauzione, i sanitari del 118.

In tanti che percorrono occasionalmente o giornalmente l'autostrada A20 da Tusa a Buonfornello hanno scritto nelle ultime ore su Facebook di prestare massima attenzione, cercando di moderare la velocità: sono stati segnalati in diversi punti dei cinghiali sulla carreggiata. Già la scorsa settimana un uomo alla guida della sua auto era riuscito per miracolo ad evitare l'impatto. Problemi anche sulla Palermo-Agrigento, altra strada non proprio secondaria, dove all'altezza di Misilmeri un cinghiale è stato fotografato nella notte sul ciglio della strada.