Il caos di via Crispi a Palermo: momenti di tensione tra gli «gnuri» e gli agenti della polizia municipale

Momenti di tensione oggi (7 novembre) nella zona del porto di Palermo tra i cocchieri e gli agenti della polizia municipale. Gli «gnuri», i vetturini che guidano i calessi e trasportano i turisti in giro, hanno manifestato per i disagi che si sono registrati in questi giorni per i lavori in via Crispi che hanno paralizzato la zona.

Oggi sono arrivati tanti turisti in porto, ma riuscire a portarli in centro a Palermo era molto complesso per il caos che da qualche giorno si registra in zona non appena si sono aperti nuovi cantieri all’altezza di piazza XIII Vittime. È scattata la protesta dei vetturini e si sono registrati momenti di forte tensione con gli agenti della polizia municipale.