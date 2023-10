Incendi, da Casteldaccia a Piana degli Albanesi: notte di fuoco e di paura in provincia di Palermo

Notte d'inferno in provincia di Palermo a causa dei roghi che sono divampati da ieri pomeriggio e che, alimentati dal caldo e dal forte vento di scirocco, hanno minacciato abitazioni e causato difficoltà ai vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Ancora una volta sono stati numerosi i roghi che hanno devastato diversi ettari di macchia mediterranea in tutta l’Isola.

Il più grave è stato quello divampato a Casteldaccia (nella foto) con 7 squadre di pompieri impegnate nella zona, autostrada A19 chiusa e traffico ferroviario bloccato. Stamattina, sul luogo dell'incendio solo distruzione e qualche piccolo focolaio sotto controllo. Situazione preoccupante anche a Montelepre e a Marineo. Nel bosco di Ficuzza è stato evacuato un rifugio per cani. Anche qui le alte fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, hanno fatto temere il peggio. Le operazioni dei vigili del fuoco non sono state semplici anche a causa della scarsa visibilità e poca luce dovuta alle ore serali. Nessun canadair, infatti, può alzarsi in volo nelle ore notturne. Fortunatamente questa mattina entrambi i roghi sono stati spenti.

Fiamme e distruzione anche nelle campagne di Piana degli Albanesi. Altri roghi sono stati segnalati a Termini Imerese. Ieri sera, tutte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Palermo a disposizione erano impegnate nello spegnimento di questi quattro fronti di fuoco e alcuni rinforzi sono arrivati da Caltanissetta.

Questa mattina la situazione sembra essere sotto controllo, anche se le alte temperature previste e il vento fanno temere una nuova emergenza anche oggi, ultimo giorno di ottobre, con il caldo anomalo che sembra non voler più abbandonare la Sicilia.

Nel video l'incendio di Casteldaccia