Inferno a Casteldaccia, vigili del fuoco in azione e il Comune avverte: «State a casa»

Una nuova emergenza incendi nel Palermitano. A Casteldaccia sono in corso le operazioni di spegnimento del maxi rogo che in pochi minuti ha anche raggiunto l'autostrada Palermo-Catania, nel tratto fino ad Altavilla Milicia: il forte vento di scirocco rende gli interventi particolarmente complessi.

Intanto l'amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a evitare di uscire dalle proprie abitazioni se non per fattori strettamente necessari. «Le forze dell’ordine sono già da diverse ore al lavoro per cercare di domare e spegnere il vasto incendio che sta colpendo pare del nostro paese e sarebbe consigliabile lasciare libere le strade per permettere che i soccorsi siano rapidi ed efficaci, oltre che per una mera questione di sicurezza. Fate attenzione. Grazie», si legge nel messaggio diffuso dal Comune di Casteldaccia.

Nel Palermitano il vento soffia con raffiche che raggiungono quasi i 60 chilometri orari, 74 a Termini imerese, 80 a Bagheria. Le temperature sono state alte per tutta la giornata, con 34 gradi a Palermo, 32 a Capaci, 31 a Capaci e oltre i 35 nel Messinese.