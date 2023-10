Vasto incendio a Casteldaccia, il fuoco spinto dal vento arriva in autostrada: traffico bloccato sull'A19

Grosso incendio a Casteldaccia, nel Palermitano: le fiamme minacciano le abitazioni e molti residenti sono scesi in strada. Il fuoco ha raggiunto anche l’autostrada ed è stato necessario chiudere temporaneamente un tratto della Palermo-Catania, tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Casteldaccia in entrambe le carreggiate.

Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco che sono impegnati con tutti gli uomini a disposizione. Il personale di Anas è intervenuto la gestione della viabilità. Forti ripercussini sul traffico, infatti, con lunghe code in autostrada in attesa che l'emergenza rientri. nello stesso tratto è stato interrotto anche il traffico ferroviario.

In Sicilia roghi anche in provincia di Messina, con vigili del fuoco impegnati a terme Vigliatore, Piraino e Sant'Agata di Militello.