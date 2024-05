Spezia-Palermo: l'unica vittoria dei rosa in Liguria... 92 anni fa

Tuttavia, il bilancio cambia radicalmente se si vanno ad analizzare le partite che le due formazioni hanno giocato al Picco della Spezia. In questo caso, sono i padroni di casa a recitare la parte di protagonisti con 3 vittorie sugli 8 incontri disputati. Poi, 4 pareggi e una sola vittoria da parte del Palermo, lontana addirittura 92 anni, ottenuta nel 1932. Spezia e Palermo, infatti, sono due società che si danno battaglia sin dagli anni Trenta. Nell’unica volta in cui i rosanero riuscirono a sbancare il Picco fu grazie alle reti di Banchero e Ruffino per il 2-1 finale in favore degli ospiti. A fine anno il Palermo riuscì ad ottenere la prima promozione in Serie A, categoria in cui rimase per 4 stagioni. Tornati in cadetteria nel 1935-36, i rosanero riuscirono a strappare un altro 1-1 ai bianconeri. A segno Calzolai per i padroni di casa e Di Falco per gli ospiti. Negli anni successivi arrivarono invece 2 sconfitte di fila (1-0 nel 1937-38, 3-0 nel 1938-39). Neanche il Palermo dei record di Iachini, quello 2013/14, riuscì a uscire indenne da La Spezia: 1-0 per i bianconeri a causa dell’autorete di Munoz (in panchina c’era ancora Gattuso come allenatore). Gli ultimi due precedenti, invece, portano in seno il segno x. Nella stagione 2017-2018 finì 0-0, mentre in quella successiva, 1-1: vantaggio Palermo con Falletti (il gol nella foto) e pareggio ligure con Capradossi.