Rapina in casa a Termini Imerese, anziana imbavagliata e costretta ad aprire la cassaforte: due arresti

I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Termini Imerese su richiesta della procura nei confronti di un 49enne e un 54enne, accusati di concorso per il reato di rapina pluriaggravata.

I due, secondo le indagini dei militari, sarebbero i responsabili di una violenta rapina ai danni di una donna di 89 anni, Pina Cipolla. Il colpo è stato messo a segno lo scorso 22 giugno.

La vittima, che abita in centro a Termini Imerese, è stata costretta ad aprire la cassaforte che conteneva 70.000 euro in contanti. La donna ha raccontato di aver lottato con tutte le sue forze per svincolarsi dalla morsa di uno dei due che la cingeva forte da dietro e urlava. L’altro l’ha imbavagliata, utilizzando un grosso nastro adesivo che le ha procurato dolore e tanta paura di soffocare. Dopo aver chiesto dove era la chiave della cassaforte le hanno portato via il denaro di una vita di sacrifici.

Dopo il colpo, secondo il racconto della stessa anziana, i due malviventi l'hanno lasciata in bagno imbavagliata. A salvarla è stata vicina di casa, che ha sentito le urla di paura e di dolore. I due banditi invece si dileguarono, ma le immagini della videosorveglianza li hanno ripresi mentre entrano nell'abitazione e poi all'uscita con il volto coperto.