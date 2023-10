Palermo, operaio forestale cade in un dirupo a Monte Cuccio: lo tirano fuori gli uomini del Soccorso alpino

Un altro operaio della forestale è finito in un dirupo a Palermo, stavolta a Monte Cuccio. L'uomo, un sessantasettenne di Torretta, ha riportato diverse fratture. Per portarlo in salvo è intervenuto il Soccorso alpino.

La zona dove è avvenuto l’incidente, infatti, è molto impervia. I sanitari del 118 a bordo di un ambulanza sono riusciti subito a raggiungere l’operaio, ma è apparso subito difficoltoso trasportarlo nelle trazzere. L’elisoccorso del 118 non poteva atterrare e così da Boccadifalco è partito l’elicottero della polizia di Stato (IV reparto volo) con i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano.

L’uomo stava lavorando con altri colleghi nella zona di Piano Montagna, quando, per cause ancora in via di accertamento, è caduto da un muro, precipitando per diversi metri nella scarpata sottostante, procurandosi diverse fratture alla gamba sinistra e alle costole, oltre ad escoriazioni in varie parti del corpo. I suoi compagni hanno lanciato l’allarme al Numero unico di emergenza 112, che ha inviato sul posto un’ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari hanno chiesto l’intervento del Soccorso alpino e speleologico siciliano, competente per il soccorso sanitario in ambiente impervio, che a sua volta ha allertato il IV reparto volo, in forza di un consolidato rapporto di collaborazione.

Dall’aeroporto di Boccadifalco è decollato un elicottero della polizia con a bordo due tecnici del Sass. In pochi minuti, l'elicottero è atterrato in un pianoro non distante dal luogo dell’incidente, facendo sbarcare i tecnici del Soccorso alpino, che hanno così raggiunto il ferito, lo hanno stabilizzato, imbarellato e trasportato a piedi fino al velivolo. L’operaio è stato quindi trasferito all’Ospedale Civico di Palermo.

Nei giorni scorsi un altro operaio era caduto in un dirupo, a Monte Pellegrino. L'uomo è ancora in coma farmacologico.