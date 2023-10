Palermo, in coma farmacologico l'operaio forestale caduto in un dirupo a Monte Pellegrino

È in coma farmacologico ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia l’operaio forestale caduto stamane per 15 metri in un dirupo a Monte Pellegrino, a Palermo. Ha un trauma cranico e un trauma toracico. La prognosi per l’operaio di 57 anni è riservata. L’uomo stava lavorando con alcuni suoi colleghi sugli alberi quando è finito in una scarpata. Sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell’Asp per verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

«Ogni volta che un lavoratore è vittima di un incidente a sentirsi ferito è tutto il mondo del lavoro. Siamo vicini ai colleghi e alla famiglia dell’operaio forestale dell’Ufficio servizi territorio, rimasto ferito oggi a Palermo, in via Bonanno. Sulla dinamica e la causa, eventuali responsabilità attendiamo l’esito delle prima indagini, di fatto resta intanto la preoccupazione per la sua salute», affermano Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Franco Nuccio segretario generale Fai Cisl Palermo Trapani.

«Quanto accaduto oggi all’operaio forestale, dipendente dell’ufficio servizi al territorio di Palermo, è l’ennesimo episodio di incidente capitato ad un lavoratore del comparto. Ribadiamo la necessità di una maggiore attenzione ai temi della sicurezza, nonché all’indispensabile assunzione di giovani nel comparto, che aiuti il ringiovanimento e rinnovamento del settore, ormai caratterizzato da un’età media di circa 59 anni», aggiungono Dario Fazzese, segretario generale della Flai Cgil Palermo e Enza Pisa, coordinatrice del comparto forestazione della Flai di Palermo.

In alto i carabinieri davanti al distaccamento della forestale, a Monte Pellegrino (foto di Alessandro Fucarini)