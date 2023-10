Caso Saguto: arrestato anche il marito, l'ingegnere Lorenzo Caramma

Arrestati l'ingegnere Lorenzo Caramma (nella foto fra gli avvocati Giuseppe Reina e Antonio Sottosanti), marito dell'ex giudice Silvana Saguto, e il professore Carmelo Provenzano: entrambi, come l’ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, sono stati condannati in via definitiva dalla Cassazione per alcuni reati, accertati nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dei beni sottratti alla mafia. Provenzano si è costituito a Roma. Anche l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, come gli altri condannato con la sentenza di ieri (19 ottobre), si è costituito: lo ha fatto nel nel carcere di Bollate, in provincia di Milano.