Palermo, operaio cade da un albero e finisce in una scarpata: è grave

Un operaio dell’azienda foreste della Regione Siciliana, di 57 anni, è caduto da un albero in via Pietro Bonanno a Palermo. L’uomo ha fatto un volo di 20 metri, lavorava in un'area boschiva nella zona in cui si trova anche il distaccamento della forestale. Secondo quanto si è appreso stava lavorando insieme ai colleghi, quando è caduto in una scarpata battendo la testa e procurandosi diverse fratture. Le sue condizioni sono molto gravi.

È stato intubato dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso di Villa Sofia. Indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici dell’Asp.