Panico all'Università di Palermo: «C'è un uomo con un fucile», ricerche della polizia

Paura tra corso Tukory e viale delle Scienze a Palermo. Una studentessa ha chiamato il numero unico per le emergenze 112 per segnalare la presenza di un uomo armato di fucile. Ha raccontato di averlo visto seduto, vicino alla stazione della metro Palazzo Reale-Orleans e di essersi allontanata perché impaurita.

Si è poi rifugiata in uno dei padiglioni della cittadella universitaria, dove si è intanto sparsa la voce e si è scatenato il panico. Sono arrivate nel frattempo le forze dell'ordine. In pochi minuti sono giunti i motociclisti delle Nibbio, le volanti e anche un elicottero della polizia per perlustrare la zona dall'alto. L'uomo, che ha circa cinquant'anni, è stato anche immortalato con una fotografia scattata da un passante in corso Tukory, a pochi metri dall'ingresso dell'ateneo: cammina tenendo sotto le braccia un oggetto che potrebbe sembrare un'arma, ma la polizia sta cercando riscontri. L'uomo non è ancora stato individuato.