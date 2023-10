A Palermo trovato l'uomo armato di fucile: era un giocattolo, allarme rientrato

È stata una mattina di caos e paura nella zona compresa tra corso Tukory e la cittadella universitaria a Palermo, ma alla fine l'allarme è rientrato. La polizia ha rintracciato l'uomo che era stato segnalato da una studentessa perché armato di un fucile, ma in realtà si trattava di un giocattolo. Ad accertarlo sono stati gli agenti che per diverse ore l'hanno cercato in lungo e largo, facendo scattare anche l'allarme antiterrorismo con tanto di elicottero che ha sorvolato la zona.

In corso Tukory un passante ha fotografato l'uomo con l'oggetto sotto il braccio e decine di utenti l'hanno riconosciuto. "È un buono, non farebbe mai male a nessuno", hanno scritto in tanti. Abita nella zona di Boccadifalco, ha raccontato alla polizia di avere trovato il giocattolo e di volerlo portare a casa. A notarlo, vicino alla stazione Palazzo Reale-Orleans, era stata una studentessa che impaurita, si era rifugiata in uno degli edifici della cittadella universitaria e aveva lanciato l'allarme. Quando si è sparsa la voce si è diffusa anche la paura, mentre carabinieri e polizia hanno passato al setaccio tutta la zona.