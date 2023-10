Palermo: pusher dello Sperone cede duemila dosi in tre mesi, i minorenni lavoravano per lui

Maglia bianca e pantaloncini corti. Era il 7 luglio 2021 e Lorenzo Romano, 21 anni, è stato immortalato dalle telecamere dei carabinieri mentre nascondeva un sacchetto tra le erbacce, in viale Di Vittorio. Venti giorni dopo è stato notato mentre cercava di far perdere le tracce di una busta e, la settimana successiva, mentre nascondeva un piccolo contenitore in un terreno. In tutti e tre i casi, i carabinieri hanno sequestrato dell'hashish, pronto per essere venduto tra le strade dello Sperone.

Il giovane è tra gli indagati dell'operazione dei carabinieri che ha smantellato tre piazze di spaccio nel quartiere periferico di Palermo. Per lui si sono aperte le porte del carcere: 1841 le cessioni di droga che avrebbe effettuato durante i tre mesi di monitoraggio degli investigatori. Insieme a Davide Anselmo e a Samuele Argeri, anche loro in manette, sarebbe tra i "recordmen" dello spaccio, ovvero tra i pusher più veloci a cedere la droga nella zona. Nell'ordinanza emessa dal gip Angela Lo Piparo, Lorenzo Romano viene definito come "uno dei protagonisti indiscussi dell'attività di spaccio che vede come teatro il passaggio Giuffrida lato viale Di Vittorio. Romano è incensurato, ma di uno spessore criminale di non poco conto se si pensa alla moltitudine di cessioni, alla diversa tipologia di sostanza stupefacente ceduta - prevalentemente hashish, ma anche crack - e alla cessione in concorso con minori e a minorenni".

Il ventunenne, secondo gli inquirenti, potrebbe essere anche stato un fornitore della piazza di spaccio, visto che è stato spesso immortalato mentre nascondeva diverse buste di sostanza stupefacente. Il 2 settembre 2021, ad esempio, le telecamere l'hanno ripreso mentre lanciava sul tetto di un magazzino un sacchetto nero. I carabinieri si sono recati sul posto e hanno trovato dieci involucri di carta stagnola: erano dieci stecchette di hashish. Un mese prima, Romano ha effettuato in un giorno quasi settanta cessioni, coinvolgendo anche un minorenne. I carabinieri hanno effettuato molti riscontri su strada e, in questo caso, il giovane è stato bloccato alla fermata di un tram: aveva addosso 110 stecchette di hashish che avrebbe dovuto piazzare per conto di Romano. Anche lui è stato arrestato.